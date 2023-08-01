DAÜ'de bilanço ağır

Ayşe GÜLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bütçe açığı ve prim krizinin ardından, ekonomik sıkıntı önlenemez noktaya geldi, devlet tarafından yüzde 33.32 olarak belirlenen hayat pahalılığı ödeneği çalışanların maaşlarına yansıtılmadı.

Yüzlerce üniversite personeli, maaşlarını ‘artışsız’ aldı, DAÜ BİR-SEN, Vakıf Yöneticiler Kurulu(VYK) ve Rektörlüğe siyah çelenk bıraktı.

Sendika, Rektör Aykut Hocanın’a istifa çağrısını yineledi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, üniversite çalışanlarının maaşlarına hayat pahalılığı ödeneklerinin 6 ay gecikme ile Ocak 2024’te yansıtılacağını söyledi, “Yaşananların nedeni hiper enflasyon… Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 100 TL olan maaş 410 TL oldu. Destek olmadan hangi kurum bu duruma dayanır?” diye sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Özcenk, üniversitenin tek gelirinin öğrenci gelirleri olduğunu, bunun da yüzde hayat pahalılığı oranında artmadığını ifade ederek, belirli tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Özcenk, 13. maaşların da 4 yıl süreyle verilmemesinin gündemde olduğunu da açıkladı.

Soru üzerine Rektör Aykut Hocanın’ın istifa etmesi yönünde sendikalar tarafından yapılan çağrıya da yanıt verdi, “Rektör yüzde 72 oy olarak seçildi. Başarılı ya da başarısız olduğu tartışılır. Ancak rektörün görevden gitmesi için hayatını kaybetmesi, yüz kızartıcı suç işlemesi, istifa etmesi veya Senato’nun salt çoğunlukla güvensizlik önergesi vermesi gerekiyor. Bu konuda yetkili VYK değil, Senato’dur” değerlendirmesinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın,“Çalışanlar, kesintiyle ilgili endişe duymakta haklıdır” diyerek, “Ancak bu, protokol tamamlanıncaya kadar geçici düzenlemedir” şeklinde konuştu.

Hocanın, “DAÜ, kendi çalışanlarının fedakârlığı ile mali sıkıntılardan düzlüğe çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.

Sendikaların mali sıkıntı nedeniyle Rektörlüğü eleştirmesinin doğru bir değerlendirme olmadığını söyleyen Hocanın, “Çok önemli dış etkenler oldu. COVID döneminde göreve geldik. Hem ekonomik kriz, hem deprem süreci yaşadık. Personel giderleri yükseldi, hayat pahalılığı oldukça yüksek seyretti” dedi.

DAÜ SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise üniversitede başarısız bir tablo olduğunu vurguladı, yaşanan sorunların hem Hükümet hem de işveren ve çalışanların sorumluluğu paylaşması halinde çözülebileceğini belirtti.

Öte yandan DAÜ Bir Sen de “DAÜ emekçisinin hayat pahalılığı ödeneği VYK ve Rektörlük tarafından gasp edildi” dedi, “Hem Üniversite Yöneticiler Kurulu hem de Senato’nun sorumlulukları olmasına rağmen yaşanan tüm başarısız sürece kayıtsız kalmış ve sadece izlemiştir” şeklinde açıklama yaptı.

Görüş almak için aradığımız DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun’a ise ulaşılamadı.

İLGİLİ KESİMLER NE SÖYLEDİ?

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk:

“Haziran’daki hayat pahalılığı Ocak’ta ödenebilecek”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, üniversite çalışanlarının maaşlarına hayat pahalılığı ödeneklerinin 6 ay gecikme ile Ocak 2024’te yansıtılacağını söyledi, “Yaşananların nedeni hiper enflasyon… Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 100 TL olan maaş 410 TL oldu. Destek olmadan hangi kurum bu duruma dayanır?” diye sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Özcenk, üniversitenin tek gelirinin öğrenci gelirleri olduğunu, bunun da yüzde hayat pahalılığı oranında artmadığını ifade ederek, belirli tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Üniversite personelinin 2024 Ocak ayında belirlenecek hayat pahalılığı ödeneğini ise 3 ay sonra, muhtemelen Nisan ayında alabileceğini de dile getiren Özcenk, belirli yasal düzenlemelere ilişkin hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti.

Özcenk, protokolün hazırlandığı, ekleriyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü de söyleyerek, 15 Ağustos’a kadar imzalamayı planladıklarını ifade etti.

“13. maaşların 4 yıl verilmemesi gündemde”

Özcenk, üniversitedeki en düşük çalışan maaşını 24 bin TL’ye sabitlediklerini aktararak, protokolün imzalanması halinde de tüm çalışanlara ilk etapta 6 bin TL maaş artışı yapılabileceğini, bu rakamın artıp, azalabileceğini de dile getirdi.

Ekonomik tedbirlerle ilgili imzalanacak protokole yönelik yürütülebilmesi için Eşgüdüm Komitesi kurulacağını ifade eden Özcenk, 13. maaşların da 4 yıl süreyle verilmemesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Özcenk, emekliye çıkacak personelin ise tüm geriye dönük ödemelerini o günkü duruma göre kıdem tazminatı şeklinde alabileceğini aktardı.

“Emekli 39 profesöre 43 milyon TL…”

Üniversitede Emekli Sandığı’ndan emekli olmasına rağmen, DAÜ tarafından ödenen 39 profesör olduğunu da söyleyen Özcenk, şöyle devam etti: “Bu kişilerin 1 yıllık maaşları 32 milyon TL. Hayat pahalılığı artışı ile bu rakam 43 milyon TL’ye çıkıyor. Vergi alınmadığı için en yüksek maaş 100 bin TL’yi geçti. Bu konuyla ilgili devlet adım atmalı.”

“Rektörü, VYK değil, Senato görevden alabilir”

Özcenk, soru üzerine Rektör Aykut Hocanın’ın istifa etmesi yönünde sendikalar tarafından yapılan çağrıya da yanıt verdi, “Rektör yüzde 72 oy olarak seçildi. Başarılı ya da başarısız olduğu tartışılır. Ancak rektörün görevden gitmesi için hayatını kaybetmesi, yüz kızartıcı suç işlemesi, istifa etmesi veya Senato’nun salt çoğunlukla güvensizlik önergesi vermesi gerekiyor. Bu konuda yetkili VYK değil, Senato’dur.”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın:

“DAÜ, kendi çalışanlarının fedakârlığı ile mali sıkıntılardan düzlüğe çıkacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, üniversitede bir takım mali sıkıntılar yaşandığını söyledi,

Eğitim Bakanlığı ve ilgili sendikalarla yapılan toplantılar sonucunda çalışanların maaşlarına hayat pahalılığı ödeneğinin şu an için yansıtılmadığını kaydetti.

Hocanın, protokolün imzalanmasının ardından maaşlara kısmı oranda hayat pahalılığı ödeneğinin yansıtılacağını açıkladı, Ocak 2024’te ise geriye kalan ikinci kısmının yatırılacağını kaydetti.

“Çalışanlar, kesintiyle ilgili endişe duymakta haklıdır” diyen Hocanın, “Ancak bu, protokol tamamlanıncaya kadar geçici düzenlemedir” şeklinde konuştu.

Hocanın, “DAÜ, kendi çalışanlarının fedakârlığı ile mali sıkıntılardan düzlüğe çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.

Sendikaların mali sıkıntı nedeniyle Rektörlüğü eleştirmesinin doğru bir değerlendirme olmadığını söyleyen Hocanın, “Çok önemli dış etkenler oldu. COVID döneminde göreve geldik. Hem ekonomik kriz, hem deprem süreci yaşadık. Personel giderleri yükseldi, hayat pahalılığı oldukça yüksek seyretti” dedi.

Üniversitede daha verimli çalışma, performans değerlendirme, kadrosal yapılandırma gibi konulara yönelik tedbirler alınacağını aktaran Hocanın, yapılan son toplantıya UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel’in de katıldığına yönelik bilgi verdi.

Hocanın, şu anda emekli olan ancak maaşları DAÜ tarafından ödenen 39 emeklinin ödemelerinin devlet tarafından yapılmadı, sosyal sigorta emeklilerinin tekrar DAÜ’de görev almalarıyla ilgili yasal çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

DAÜ SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Üniversitede başarısız bir tablo var, Hükümet adım atmalı”

DAÜ SEN Başkanı Ercan Hoşkara, çalışanlara hayat pahalılığı ödeneğinin Toplu İş Sözleşmesine göre verilmediğini söyledi.

Üniversitede başarısız bir tablo olduğunu belirten Hoşkara, yaşanan sorunların hem Hükümet hem de işveren ve çalışanların sorumluluğu paylaşması halinde çözülebileceğini belirtti.

Hoşkara, taslak protokolle ilgili bir yere kadar gelindiğini, Hükümetin taahhütleri kabul edeceğini söylediğini ancak Rektörlüğe verilen bir haftalık sürenin dolduğunu, adım atılmadığını kaydetti.

Bu konuda Hükümetin adım atması gerektiğini yineleyen Hoşkara, “Taslak protokolde, 13. maaşın geciktirilmesi, çalışanın hayat pahalılığı oranlarının ertelenmesi vardı. Vergi mahsuplaşması konuşulmuş, üniversitenin vergi borcunun devlet tarafından üstlenilmesi konuşulmuştu. Bununla ilgili DAÜ’nün serbest piyasa koşulları ile diğer üniversitelerle rekabet edebilmesi için düzenlemeler gündemdeydi.”

DAÜ’de ‘hayat pahalılığı’ krizi