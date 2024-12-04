DAÜ’de Ankara Teknokent ile Gazimağusa Teknopark arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Ankara Teknokent ve Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Gazimağusa Teknopark arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verile bilgiye göre, protokole Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fener imza koydu.

Açıklamada, protokol ile Ankara Teknokent ile Gazimağusa Teknopark arasında üniversite, sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri, eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, ortak faaliyetler ve etkinliklerle kurumsal yetkinliklerin artmasını sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

- Kılıç

İş birliği imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Ankara Teknokent ile yapılacak olan iş birliğinden mutlu olduklarını ifade etti.

Kılıç, iki kurum arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak çalışmaların yapılması ve inovasyonun geliştirilmesinin DAÜ’nün koyduğu hedeflerle örtüştüğünü belirterek, yönetim olarak teknoparkın geliştirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

İş birliği protokolünün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni eden Kılıç, kurumların gelişmesinde teknoparkların önemine değindi.

- Fener

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fener de misafirperverliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini ileterek, çok güzel bir iş birliğinin ilk adımının bugün atıldığına dikkat çekti.

Ankara Teknokent olarak her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizen Fener, protokolün hayırlı olmasını diledi.