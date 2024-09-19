DAÜ, yeni açılan “Özel Hukuk” doktora programına öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024 –25 Akademik Yılı Güz Dönemi için Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanan “Özel Hukuk” doktora programına öğrenci kabul edecek.

DAÜ’den yapılan açıklamada, söz konusu programa hukuk alanında kendini geliştirmek isteyen KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada, özel hukuk alanında nitelikli bir eğitim sunmayı hedefleyen programın, uluslararası standartlarda öğrencilerine uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma imkanı tanıdığı belirtildi.

Eğitim dili Türkçe olan programa başvuracak olan adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması gerektiği ifade edilen açıklamada, program ile ilgili detaylı bilgiye [email protected] e-posta adresinden, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.