DAÜ ve Koopbank’tan dijital dönüşüm hamlesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlara, finansal ve diğer alanlardaki işlemlerini dijital olarak yapabilecekleri EMU PASS isimli mobil uygulamanın sağlanması amacıyla sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşmeye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman imza koydu. İmza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, , DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürü Aytaç Çerkez, DAÜ Ulaşım İşleri Şube Amiri Aykut Türkmaya ve Koopbank’tan gelen heyet hazır bulundu.

“BU YENİLİKLERE İTEN DAÜ GİBİ KÖKLÜ KURUMLARDIR”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, teknolojinin ve kurumsal yapıların geliştiği bir çağda bu tür yeniliklere imza atmanın önemine vurgu yaptı. Yerli, "Bizleri bu yeniliklere iten DAÜ gibi köklü kurumlardır. Bu gelişme sayesinde öğrencilerimiz otomasyon kolaylığına sahip olacak, gerek öğrenci kimliğinin dijital kullanımı gerekse ödeme işlemlerinde büyük bir rahatlık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

“YENİLİK VE GELİŞİM İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ'nün dijital dönüşüm sürecine dikkat çekerek, "Üniversitemizin içinde olduğu bir dijital dönüşüm süreci vardır. Bu noktada bütün işlemlerin otomasyona bağlanarak hızlanması oldukça önemli bir adımdır. Kampüs içi ve dışında hizmete giren bu yenilik, daha hızlı işlemler yapabilmemize olanak sağlayacaktır. Bu noktada Koopbank’a teşekkürlerimizi sunarız. DAÜ olarak böyle bir yeniliğe öncülük etmek bizim için gurur vericidir. Bu süreçte emeği geçen tüm DAÜ personeline teşekkür ediyorum. Yenilik ve gelişim ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

“ÖĞRENCİLERE VE ÇALIŞANLARA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNACAK”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, teknolojinin hızla ilerlediğini ve kurumların bu değişime ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Dr. Özcenk, dijital dönüşümün eğitim sektöründe de büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. Bu bağlamda Koopbank ve DAÜ arasındaki iş birliğinin öğrencilere ve çalışanlara önemli avantajlar sunacağını belirtti.

“DAÜ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI ONUR DUYMAKTAYIZ”

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, DAÜ ile iş birliğinin 35 yıl öncesine dayandığını ifade etti. 90’lı yıllarda DAÜ’de şube içinde sundukları birçok hizmetin artık tamamen mobil uygulamalar üzerinde yer aldığını ve bunu şu anda bir adım daha öteye taşıyarak fiziksel öğrenci kimliğini de mobil uygulama içine kattıklarını belirtti. Günümüzde gelinen noktanın teknolojik bir gelişim ve dönüşüm sürecinin sonucu olduğunu söyleyen Ataman, DAÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları onuru dile getirerek, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni etti.