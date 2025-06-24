DAÜ Translasyonel Tıp alanında doktora programına öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, “Translasyonel Tıp” alanında doktora programı kapsamında öğrenci kabul edecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olan ve eğitim dili İngilizce olan programa, "KKTC" ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilecek.

Program kapsamında doktora tezi, yeterlilik sınavı ve seminerin yanı sıra araştırma etiği, araştırma yöntemleri, temel ve klinik tıp bilimleri, biyoistatistik ve genomik gibi teorik ve pratik dersler sunulacak. Öğrenciler ayrıca mikrobiyoloji, nörobilim, biyoinformatik, tıbbi mühendislik, epigenetik ve ilaç keşfi gibi çeşitli seçmeli dersler arasından ilgi alanlarına göre seçim yapabilecek.

Program yalnızca tıp fakültesi mezunlarına değil; sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, biyolojik bilimler, mühendislik, biyoteknoloji ve ilgili diğer alanlardan lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip adayların başvurusuna da açık olacak ve başvurular çevrim içi olarak alınacak. Doktora programına başvuracak adayların, alanla ilgili konularda lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları gerekiyor. Programlarla ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 1570 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden; başvuru süreciyle ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi web sitesi olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.