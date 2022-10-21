DAÜ Sanat Günleri devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Günleri, ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik olarak yapılan “Birlikte Yaratıyoruz” adlı atölye çalışması ile devam etti.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülen “Portreler, Stiller ve Hikayeleri Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinlik, dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti.

Atölye çalışmasına, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nda öğrenim gören 7-11 yaş arası 15 ilkokul öğrencisi ve DAÜ personeli katıldı. Sergi alanını gezen öğrenciler, sonrasında DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın eğitmenliğindeki atölyede kolaj çalışması yaptı.

DAÜ Sanat Günleri tiyatro oyunları ile devam edecek. Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu, 26 Ekim Çarşamba saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak.

Oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor. Tiyatro oyununa katılım ücretsiz ve halka açık olacak.