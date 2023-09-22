DAÜ Rektör vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’nın istifasının ardından DAÜ Senatosu Prof. Dr. Mustafa Tümer’i rektör vekili olarak seçti.

Üniversitenin mali durumunun değerlendirildiği toplantıda, Arzu Alibaba senatoyu yönetmek üzere senatörler tarafından seçildi.

Rektöre vekalet edecek Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Prof. Dr. Canan Zeki olarak iki aday gösterildi. 2 aydan Prof. Dr. Mustafa Tümer Rektör vekili seçildi. Prof. Dr. Mustafa Tümer, 4 hafta rektör vekili olarak görev alacak.