DAÜ QS Dünya Üniversiteler Sıralamasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda; 105 ülkeden 1500 üniversitenin olduğu listede 691’inci sırada yer aldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ, sıralamaya alınan üniversitelerin yüzde 54’ünü geride bıraktı, Türkiye Cumhuriyeti’nden ise listeye giren 28 üniversite arasında 9’uncu oldu.

İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025, bilgi ve analitik alanında faaliyet gösteren Elsevier ortaklığıyla toplanan 19,8 milyon akademik makalenin aldığı 200 milyon atıf verisi sonucunda belirlendi.

DAÜ’nün en yüksek puanları aldığı alanlar yüzde 23,5 ile fakülte başına alınan atıflar, yüzde 18,8 ile uluslararası öğrenci oranı ve yüzde 14,5 ile fakültelerin uluslararasılaşma alanında elde ettiği başarılardan oluştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç:

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, DAÜ’nün, Kıbrıs'ın kuzeyini dünyada en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bu başarılara, üstlendiği misyon çerçevesinde daima evrensel değerler doğrultusunda hareket eden, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim kriterlerini kendisine rehber edinen, bölgesel ve uluslararası sorunlara sosyal sorumluluk bilinciyle çözüm üreten, çok kültürlülüğü içselleştirmiş ve özgür düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir üniversite olarak ulaştığını kaydetti.

Kılıç, bu başarının sahibinin özverili DAÜ çalışanları, başarılı DAÜ mezunları ve öğrencileri olduğunu vurguladı.