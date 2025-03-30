DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Soykan: “Kütüphanenin yeni görevi, araştırmacıların her türlü bilgiye erişmesine yol gösterme aracı olmaktır”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan, kütüphanelerin yeni görevinin araştırmacıların her türlü formattaki bilgiye sınır tanımaksızın erişmesine imkan sağlamak olduğunu belirtti.

Osman Soykan, 31 Mart - 04 Nisan arası kutlanacak 61’nci Kütüphane Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Kütüphane Haftası etkinliklerinin, okumanın değerini vurgulamak ve kütüphanelerin toplumlar için önemini, rolünü duyurmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Üniversite kütüphanelerinin, sadece bilginin toplandığı, korunduğu ve arşivlendiği yerler olmaktan çıktığını kaydeden Soykan, “Araştırmacıların yakındaki veya uzaktaki yeni bilgi kaynakları ile buluşmasını sağlayan bilgi portalları konumuna gelmişlerdir.” dedi.

Kütüphaneler arası iş birliği ve belge paylaşımının büyük önem kazandığını, bunun akademisyen ve araştırmacıları mekân sınırı olmaksızın bilgiyle buluşturduğunu kaydeden Soykan, “21’nci yüzyılın üniversite kütüphanesinin yeni görevi, araştırmacıların her türlü formattaki bilgiye sınır tanımaksızın erişmesine yol gösterme aracı olmaktır.” dedi.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesinin geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, kapsamlı basılı ve elektronik bilgi hizmetleri sunabilen seçkin kütüphanelerden olduğunu belirten Soykan, Kütüphane’nin 170 bin civarında basılı kitap, 10 binlerce elektronik dergi aboneliği ve 350 bin civarında tam metin elektronik kitap koleksiyonuna sahip olduğunu ifade etti. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi çevrim içi http://library.emu.edu.tr

Soykan, “Kütüphanemizin abone olduğu online veri tabanları sayesinde, binlerce elektronik dergi ve kitap yanında, dijital formatta; konferans bildirileri, tezler, raporlar, inceleme yazıları, istatistiki veriler, çalışma metinleri, standartlar, bibliyografik kayıtlar ve benzeri bilgi materyalleri de araştırmacılarımıza sunulmaktadır” dedi.

Soykan, Kütüphanenin öğretmen ve öğrenci yanında, halka ve dünya araştırmacılarına da hizmet verdiğini belirtti.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi bahçesinde, 2 Nisan Çarşamba Şehit Zeki Salih İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlenecek, etkinlik 11:00’de başlayacak. Etkinlikler kapsamında 2024 yılı içinde Özay Oral Kütüphanesi’nden en fazla kitap ödünç alan ilk dört öğrenciye ödül takdim edilecek.