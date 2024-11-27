DAÜ öğrencileri ile zeytin hasadı ve zeytinyağı yolculuğu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir koordinesinde, Turizm Kulübü iş birliği ile “Zeytin Dalında Başlar, Kültürümüz Sofrada Yaşar” sloganıyla zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimini konu alan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu kalabalık bir öğrenci grubu katıldı. Söz konusu etkinlik kapsamında öğrenciler, zeytin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.

Etkinliğin ilk durağı, Mormenekşe köyünde bulunan Güner Erkanlı'ya ait zeytin bahçesi oldu. Söz konusu ziyarette, öğrenciler hem tırmık kullanımı gibi geleneksel yöntemlerle hem de modern makinelerle zeytin toplamanın inceliklerini deneyimlediler. Ayrıca, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, ayrelli, enginar, nar, badem ve mandalina gibi pek çok yerel ürünün yetiştirilmesi ve aşılanması konularında bilgi alarak bu ürünleri tatma şansı elde ettiler.

Etkinliğin ikinci durağı, Ergazi köyünde yer alan Yağcıoğlu Zeytinyağı Fabrikası oldu. Söz konusu fabrikanın sahibi, DAÜ İngilizce Öğretmenliği Lisans ve Yüksek Lisans Programı mezunu Selden Yağcıoğlu, öğrencilere zeytinin zeytinyağına dönüşüm aşamalarını anlatarak üretim sürecini detaylı bir şekilde tanıttı. Öğrenciler ayrıca, taze zeytinyağının tadına bakarak deneyimlerini zenginleştirdiler.

Kilitkaya’daki Garavolli Restoran’da gerçekleşen etkinlik kapanışında, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Garavolli Restoran sahibi Şef Tanya Kilitkayalı, öğrencilere Kıbrıs mutfağı ve zeytinyağlı yemekler hakkında bilgi vererek, doğal ürünlerin önemini vurguladı. Öğrenciler, Kıbrıs’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan zeytinyağlı yemekleri ve fırın kebabını canlı müzik eşliğinde tattılar ve etkinliği keyifle sonlandırdılar.

Etkinliğin ardından konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, DAÜ’nün Kıbrıs’ın en önemli değerlerinden biri olduğunu ve DAÜ Turizm Fakültesi olarak öğrencilerin yerel halkla kaynaşabileceği, Kıbrıs kültürünü öğrenebilecekleri programlara oldukça önem verdiklerini belirtti. Doç. Dr. Haktanır etkinliğin, DAÜ öğrencilerinin zeytin kültürünü ve geleneksel Kıbrıs mutfağını keşfetmelerine, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve doğal beslenmenin önemini kavramalarına vesile olduğunu vurguladı. Etkinlik kapsamında, zeytin hasadının inceliklerini, geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine kadar tüm aşamaları ile gözlemleme, deneyimleme ve öğrenme şansı elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) adına konuşan Yrd. Doç. Dr. Kandemir ise, “Bu etkinliği düzenlerken amacımız, DAÜ olarak öğrencilerimize sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı ve doğal zenginliklerimizi de tanıtmak ve sevdirmekti. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerimizin yerel kültüre duyarlılığını artırmak ve aidiyet hissini güçlendirmek açısından oldukça kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.