DAÜ öğrencileri, Ankara ve çevresine düzenlenen eğitim ve kültür gezisine katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Rekreasyon Programı öğrencileri, Ankara ve çevresine düzenlenen 5 günlük eğitim ve kültür gezisine katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, İran, Afrika, Malezya ve Libya’dan 40 öğrencinin katıldığı gezide katılımcılar de hem Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasını keşfetti hem de yerel mutfak kültürünü deneyimledi.

Geziye Turizm Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı’nın yanı sıra Öğretim Görevlileri Mine Adalıer, Kurtuluş Özbaşar ile Turan Değirmencioğlu ve Fakülte İdare Amiri Kaan Özkorkut da katıldı.