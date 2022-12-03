DAÜ Mimarlik Fakültesi’nin NAAB Akreditasyonu 6 yil süreyle uzatildi

ABD ve Kanada’daki tüm mimarlık okulları mezunlarının Mimarlık Lisansı alabilmesi için zorunlu olan National Architectural Accrediting Board, USA (NAAB) akreditasyonuna sahip Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, NAAB tarafından yürütülen denetleme sürecini başarıyla tamamladı. Böylece, DAÜ Mimarlık Bölümü’nün 2016 yılından beri halihazırda sahip olduğu NAAB akreditasyonu 6 yıl süreyle uzatıldı.

Kıbrıs adasında NAAB akreditasyonuna sahip tek Mimarlık Bölümü olan DAÜ Mimarlık Bölümü’nün öğrencilerine vermekte olduğu kaliteli eğitim bu şekilde yeniden tescillenmiş oldu. DAÜ Mimarlık Bölümü programlarından mezun olan öğrenciler, NAAB akreditasyonu sayesinde mesleklerini ABD ve Kanada’da Mimarlık Lisansı alarak sürdürme imkanına sahip olurken, aynı zamanda bu ülkelerde yüksek lisans programlarına kabul edilme ve iş bulma konusunda da büyük avantajlara sahip oluyor.

“Ekip Çalışması Sonucunda Başarıldı”

Konuya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafoneeh Mokhtar Shahi Sani ile Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Öznem Şahali Kovancı tarafından yapılan açıklamada, bölümün sahip olduğu NAAB akreditasyonunun yoğun ve sıkı denetlemeler sonucunda elde edildiği ve bunun bölümün tüm hocalarının katkı koyduğu bir ekip çalışması sonucunda başarıldığı belirtildi. Prof. Dr. Sani, sürecin başında Mimarlık Bölümü Başkanı olarak görev yapan ve yeni dönemde Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak seçilen Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve önceki dönemlerdeki bölüm yönetim ekibine de NAAB akreditasyonunun elde edilmesi yönündeki önemli katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, başarıya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; gerek verilen eğitimin kalitesi, gerekse sahip olduğu akreditasyonlar açısından DAÜ Mimarlık Bölümü’nün mimarlık eğitiminde üstlendiği öncü rolün önemine işaret etti. NAAB uluslararası sertifikasyonuna sahip olmanın kurum açısından gerçek anlamda bir prestij olmakla birlikte, bölümün eğitim kalitesinin belgelenmesi açısından da önemli bir veri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. A. Atun, dünyanın birçok farklı kesiminden DAÜ Mimarlık Bölümü’nde eğitim gören öğrenciler için, eğitimlerinin uluslararası denkliğe sahip olmasının, eğitim sonrası meslek pratiği açısından birçok fırsatı da beraberinde getirdiğini belirtti. Prof. Dr. A. Atun, daha nice başarılar elde edileceğine yönelik inancını belirterek başta DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın olmak üzere, üniversitenin tüm yönetim kademeleri ile birlikte süreçte emeği geçen herkese gösterdikleri hasassiyet ve verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini belirtti.