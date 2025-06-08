DAÜ mezunu Soner Öztürk, global projelere imza atıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları, yalnızca akademik başarılarıyla değil, iş dünyasında elde ettikleri başarılarla da gururlandırmaya devam ediyor. DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Soner Öztürk, mezuniyetinin ardından başladığı kariyer yolculuğunda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Star TV’de editör olarak başladığı kariyerine bir yapım şirketinde proje yöneticiliği yaparak devam eden Öztürk, bir belgeseli TRT ekranlarına taşıma başarısını elde etti. Şu anda Türk Hava Yolları’nın (THY) reklam departmanında görev alan Öztürk, global çapta ses getiren projelere imza atarak başarı hikayesini sürdürmeye devam ediyor.

"DAÜ, Size Güçlü Bir Temel Sunuyor"

Soner Öztürk, DAÜ’de aldığı eğitimin kariyerindeki rolünün çok büyük olduğunu belirterek, "DAÜ’deki eğitimim yalnızca teorik bilgi edinmemi değil, aynı zamanda DAÜ TV gibi donanımlı bir platformda pratik yapmamı sağladı. Ayrıca DAÜ’nün sunduğu sosyal olanaklar, öğrenci kulüpleri ve etkinlikler hem akademik hem de kişisel anlamda beni geliştirdi. Özellikle Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevim, liderlik ve organizasyon becerilerimi geliştirmeme katkıda bulundu. Bu deneyim, iş hayatımda elde ettiğim başarıların temelini oluşturdu." dedi.

DAÜ’deki eğitim sürecinde kazandığı bilgi ve tecrübelerin kariyerine rehberlik ettiğini belirten Öztürk, mezun olacak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Üniversitenizde sunulan tüm fırsatları değerlendirin ve kendinizi geliştirmeye odaklanın. Sadece akademik başarıya değil, sosyal hayatta da aktif olmaya çalışın. Hayallerinize ulaşmak için DAÜ size güçlü bir temel sunuyor." Soner Öztürk, DAÜ mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirterek üniversitesine ve kendisine kazandırdığı tüm değerli deneyimlere teşekkür etti.