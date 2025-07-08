DAÜ Mezunları Geleneksel Yürüyüşü yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları geleneksel mezuniyet yürüyüşü yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, mezunlar, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp Gazimağusa Kaleiçi’ne kadar meşaleli yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte, mezunlara, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra öğretim üyeleri, yönetsel personel ve mezun aileleri eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüş sırasında Namık Kemal Meydanı’na ulaşan mezunları, Othello Folklor Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği gösteri karşıladı. Yürüyüş esnasında zeytin dalı yakılarak, öğrencilere sembolik anlam taşıyan mavi boncuklar dağıtıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’ın konuşmasının ardından Ahmet Ced ve orkestrasının seslendirdiği parçalar eşliğinde mezuniyet kutlamalarına devam etti.