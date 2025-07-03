DAÜ ile Fransız Uppa Üniversitesi çift yüksek lisans derecesi programına öğrenci kabul edilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Pau ve Pays de L’Adour Üniversitesi (UPPA) arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından yürütülen “Matematik” yüksek lisans programı ile Fransa’da bulunan Pau ve Pays de L’Adour Üniversitesi bünyesindeki “Mathematical Modelling and Simulation” yüksek lisans programı arasında “Matematik” çift yüksek lisans derecesi programına öğrenci kabul edilecek.

Söz konusu program ile öğrenciler her iki üniversitenin akademik gerekliliklerini yerine getirerek mezuniyet sonunda iki üniversitenin de ayrı yüksek lisans diplomasına sahip olabilecekler. Eğitim süresince öğrenciler, her iki kurumda da belirli dönemlerde eğitim görerek hem akademik hem de kültürel anlamda zengin içerikli bir deneyim kazanma fırsatı yakalayacaklar. Eğitimlerinin ilk bölümünü DAÜ’de tamamlayacak olan öğrenciler, ardından Fransa’daki UPPA’da eğitimlerini tamamlayıp mezun olabilecekler.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Times Higher Education (THE) gibi uluslararası sıralama kuruluşları tarafından ön plana çıkan iki Matematik Bölümü’nün iş birliği ile oluşturulan söz konu çift diploma programının öğrencilere zengin bir akademik donanım sağlayacağını bildirdi. Aynı zamanda öğrencilere, farklı eğitim sistemlerini tanıma, uluslararası akademik çevrelerde yer alma ve küresel ölçekte rekabet edebilecek bir donanım kazanma fırsatı sunduğunu aktaran Prof. Dr. Özarslan, matematik gibi evrensel bir disiplinin, iki farklı ülkenin akademik yaklaşımlarıyla harmanlanmasının öğrenciler açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ise, çift diploma programlarının lisansüstü eğitimde uluslararasılaşma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bu tür iş birlikleri, öğrencilerimizin sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel ve profesyonel anlamda da gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. DAÜ olarak, bilimsel üretkenliği artırmaya ve mezunlarımızı küresel düzeyde rekabet edebilir bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yaptığı açıklamada, uluslararası iş birliklerinin DAÜ’nün küresel akademik görünürlüğüne katkı sağladığını vurgulayarak, çift diploma programlarının üniversitenin akademik gücünün birer kanıtı olduğunu vurguladı. DAÜ’nün dünyanın seçkin üniversiteleri ile kurduğu iş birlikleri sayesinde, öğrencilere sınırların ötesinde bir eğitim fırsatı sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün dünya standartlarında verdiği kaliteli eğitim ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam edeceğinin altını çizdi. DAÜ ve UPPA arasında başlatılan söz konusu çift yüksek lisans programı ile DAÜ’nün bilimsel üretkenliğine katkı sağlanacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin dünya ile entegre bir akademik yolculuğa çıkmalarını desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Program başvuruları https://applyonline.emu.edu.tr/ adresinden yapılabiliyor. Söz konusu programla ilgili detaylı bilgiye ise 0533 820 6332 numaralı whatsapp hattından veya https://fas.emu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.