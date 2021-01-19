DAÜ ile AÖA arasında iş birliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar imza koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı iş birliği protokolü imza töreninde her iki eğitim kurumundan yetkililer de hazır bulundu.

Protokol ile DAÜ ve AÖA arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanlardaki ortak üretim ve paylaşımın sağlanması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, iki kurum arasındaki iş birliğinin her zaman olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Söz konusu protokol çerçevesinde DAÜ ve AÖA arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, bilimsel, kültürel ve akademik alanlarda kaynak paylaşımına her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar da, DAÜ ile iş birliğinden son derece mutlu olduklarını belirterek, uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Özçınar, öncelikle bilimsel, kültürel ve insan gücü kaynaklarının paylaşılması üzerine kurulan iş birliğinin söz konusu protokolle devam edeceğinin de altını çizdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ederek, eğitim adına atılan her adımın yanında olacaklarını vurguladı.

KKTC’nin güzide eğitim kurumlarından DAÜ ile AÖA arasında kurulan iş birliğinin güzel bir dayanışma olduğunu ve tüm eğitim kurumlarına örnek teşkil etmesini dileyen Amcaoğlu, eğitim adına atılan her imzanın eğitimde kalitenin artmasını sağlayacağını ifade etti.