DAÜ ile Alman şirket arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Almanya’da faaliyet gösteren Buddenhagen & Söhne Installation Gmbh & Co. Şirketi arasında iş garantili iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Şirket Direktörü Frank Buddenhagen imza koydu.Törende DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Danışmanı (VYK) Doç. Dr. Davut Solyalı, Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik ile şirket temsilcileri hazır bulundu.İmzalanan iş birliği protokolü ile, DAÜ’de öğrenim gören veya mezun olmuş öğrenciler arasında sözleşmede kararlaştırılan şartlar dahil olmak üzere aranan mesleğin gerekliliklerine haiz olanlara Almanya’da iş imkânı sunulması amaçlanıyor.İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, iş birliği protokolü ile DAÜ öğrencilerinin ve mezunlarının Almanya’da çalışmalarını garanti altına aldıklarını vurguladı.İmzalanan protokolün öğrencilere ve mezunlara sağlık alanından mühendislik alanına, iletişim alanından turizm alanına birçok programda iş fırsatları sunduğunu söyleyen Kılıç, sektörel anlamdaki bağlantıların protokol ile güçleneceğini belirtti.

Buddenhagen & Söhne Installation Gmbh & Co. Şirket Direktörü Frank Buddenhagen de, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.

Buddenhagen ve Söhne Grubu’nun, 1926 yılında kurulduğu, elektrik, yenilenebilir enerji, eski binaların modernizasyonu, mülk yönetimi, işe alım, yurt içi ve yurt dışı gayrimenkuller gibi alanlarda hizmet verdiği belirtildi.