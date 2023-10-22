Daü İç Mimarlık Bölümü’nden Daü’de müze oluşumuna destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi INAR 492 / ITAS 402 İç Mimarlık Atölyesi VI dersi Mezuniyet Projesi kapsamında, bu yıl öğrencilere DAÜ sanat koleksiyonuna yönelik ‘Çağdaş Müze İç Mekan ve Yakın Çevre Tasarımı’ konulu proje verdi.

Kıbrıslı Türk sanatçıların eserlerinin toplanması, korunması ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli etkinliklerle tanıtımına katkıda bulunması amacıyla oluşturulan DAÜ sanat koleksiyonunda, Şubat 2019 tarihi itibari ile 26 sanatçıdan 423 eser toplanarak koruma altına alındı. Müze gelişimine paralel olarak koleksiyonun da genişletilmesi hedefleniyor.

Söz konusu ders kapsamında DAÜ sanat koleksiyonunda yer alan Kıbrıslı Türk sanatçılar ve stillerini tanımak amacı ile Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan müze alanına teknik gezi düzenlendi. Söz konusu gezide bir yıl boyunca sergilenmiş olan “Portreler, Stiller ve Hikayeler” sergisini gezen öğrenciler, yerli sanatçılara ait sanat eserleri görme şansı yakalayarak eserlerin sergileneceği müze oluşumunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Gerçekleştirilen sergi ziyareti ile öğrencilerin yerel sanatçıların stillerini ve tekniklerini irdelemek ile bağlantılı olarak düşünce yapılarını, çağdaş eğitim modellerini kullanarak görünür kılmak hedeflendi. Ayrıca sergi aracılığıyla çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik çalıştaylar içeren eğitim programları geliştirildiği de aktarıldı.

İç Mimarlık Bölümü’nün İngilizce ve Türkçe programlarında yer alan ve tamamen paralel yürütülen bu iki dersin öğrencileri DAÜ Sanat Koordinatörü ve sanatçı Zehra Şonya ile bir araya gelerek sanat koleksiyonu ve Kıbrıslı sanatçılar hakkında bilgiler aldılar. Ziyaret sırasında müze yapısı ile ilgili olarak; müzenin her bir evresinin yaratıcı tasarım öğeleriyle nasıl birleşmesi gerektiği öğrencilerle tartışılarak aydınlatmadan malzemelere kadar tüm teknik ve pratik detaylar üzerinde duruldu.

Ayrıca, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nde öğrencilerin müze tasarımının doğasında var olan farklı disiplinleri anlama ve o disiplinlerden bilgi almak amacı ile Kıbrıslı sanatçı Hüseyin Özinal bir söyleşi gerçekleştirildi. Düzenlenen söyleşi ile öğrencilerin müze tasarımının doğasında var olan farklı disiplinleri anlaması ve o disiplinlerle ilgili bilgi alması hedeflendi. Bu bağlamda öğrenciler, Özinal’ın farklı kentlerde gezdiği müze ve sergilerin bir sanatçı olarak kendisinde açtığı alanları; kendi bilgi birikimi, kendi görme biçimi ve yaşanmışlıklarını sanatçıdan dinleme şansını yakaladılar. Gerçekleştirilen söz konusu teknik gezi ve söyleşi, ders yürütücüleri Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker, Yrd. Doç. Seyit Ermiyagil ve Araştırma Görevlileri Gülde Kasım ve Şevin Emektar tarafından organize edildi. Bu gibi farklı iş birliğine dayalı öğrenme yöntemleri ile mezuniyet öğrencileri ve profesyoneller ortak amaç doğrultusunda ekip çalışması yaparak interaktif ve pratiğe dayalı öğrenme yöntemlerini de deneyimlemiş oldular.