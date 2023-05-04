DAÜ giriş ve burs sınavına başvurular başladı, sınav, 4 Haziran'da
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için başvuru süresi başladı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için başvuru süresi başladı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, başvurular https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden kabul ediliyor.
Giriş ve Burs Sınavı 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin katılabileceği sınav, Lefkoşa Türk Lisesi, DAÜ Kampüsü ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.
Başvurular, 30 Mayıs’a kadar yapılabilecek.
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