DAÜ giriş ve burs sınavına başvurular başladı, sınav, 4 Haziran'da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için başvuru süresi başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, başvurular https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden kabul ediliyor.

Giriş ve Burs Sınavı 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin katılabileceği sınav, Lefkoşa Türk Lisesi, DAÜ Kampüsü ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Başvurular, 30 Mayıs’a kadar yapılabilecek.