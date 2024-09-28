DAÜ fiziksel bilimler alanında yayımlanan makaleler sıralamasında Türkiye ve Ada’da birinci sırada

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bağımsız üniversite sıralama kuruluşu Nature Index sırlamasında, Fiziksel Bilimler alanında ada geneli ve Türkiye’de birinci sırada yer aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sıralama yapılırken, 1 Haziran 2023-1 Mayıs 2024 döneminde uluslararası akademik dergilerde yayımlanan bilimsel makaleler esas alındı, DAÜ bu alanda 7.60 fraksiyonel puan elde etti.

DAÜ, Fiziksel Bilimler (Physical Sciences) alanında, 7.60 puanla, hem ada genelinde hem de Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşti.

Açıklamaya göre, alınan dereceye, DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı 0,53 puan, DAÜ Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi 3 puan, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Övgün 2,81 puan ve Prof. Dr. Omar Mustafa 1,25 puanla katkı koydu.

Nature Index’in genel (tüm bilim alanlarında yayımlanan makaleler) sıralamasında ise DAÜ, ada genelinde ikinci, Türkiye’de ise Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve ODTÜ’nün ardından beşinci sırada yer aldı.

Nature Index, bilim dünyasında en üst olarak kabul edilen 145 akademik deride, fiziksel bilimler, tıp, sağlık, kimya, dünya ve çevre bilimleri alanında yayımlanan makaleleri tarayarak, aylık ve yıllık başarı sıralaması çıkaran uluslararası bir organizasyondur.

Kılıç: DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, başarının DAÜ’nün eğitimdeki kalitesinin ve araştırma odaklı yaklaşımlarının bir göstergesi olduğunu söyledi ve tüm öğretim üyelerini tebrik etti.

DAÜ’nün uluslararası standartlarda eğitim verdiğinin en büyük kanıtının bağımsız uluslararası sıralama kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmeler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, Stanford Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde DAÜ’den 16 akademisyenin yer aldığına işaret etti.

Prof. Dr. Kılıç “DAÜ olarak, her zaman yenilikçi ve bilimsel araştırmalarla öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu destekliyoruz. Fiziksel bilimler alanında elde edilen bu derece, hocalarımızın özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Bu başarı ile DAÜ’nün bilimsel çalışmalara verdiği önemi ve araştırma kapasitesini ortaya koyarken, üniversitenin bölge ve dünya çapındaki prestijini de perçinlemiş olduk. Aynı zamanda bu başarı, DAÜ'nün sadece ada genelinde değil, Türkiye çapında da saygın bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. DAÜ, gelecekte de bilimsel alandaki başarılarını artırmaya ve dünya standartlarında bir eğitim sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Özarslan: DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik Bölümü’nün 2020 yılından beri ülkedeki tek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı İngilizce Fizik Lisans Programı’na sahip olduğunu belirtti.

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirten Prof. Dr. Özarslan, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin kaliteli kadrosu ve her geçen yıl artan akademik yayın grafiği sayesinde başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bölgenin lider, dünyanın ise en iyi fakültelerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özarslan, elde edilen başarılarda büyük katkısı olan Fizik Bölümü öğretim üyelerini tebrik etti.

Nature Index ile ilgili bilgiler: https://www.nature.com/nature-index/faq

Fiziksel Bilimler alan sıralaması: https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/physical-sciences/countries-Cyprus/all