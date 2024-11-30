DAÜ, Ege Üniversitesi’ndeki sempozyuma katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye’de Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “Türk Dünyası Modernleşmesi: Türk Dünyası’nda Matbuat Sempozyumu”na katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sempozyuma, DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın katıldı.

“Matbuat/Basım” teması ile ikincisi düzenlenen sempozyumda, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Özbekistan gibi birçok ülkeden bilim insanı yer aldı.

1907 yılında hayatını kaybeden "Azerbaycan millî basınının kurucusu" Hasan Melikzade Zerdabi anısına düzenlenen sempozyumda, Prof. Dr. Sultanzade, “Kafkasya’da Türk Matbuatının Oluşumu ve Faaliyetlerine Karşı Türetilen Yapay Engeller” başlıklı bir bildiri sundu. Prof. Dr. Sultanzade, sunumunda Kafkasya’da Rus yönetimi döneminde Türk basın hayatına karşı oluşturulan engellere değindi. Ayrıca, aynı dönemde Gürcistan ve Ermenistan basınına destek verilirken, Azerbaycan basınına karşı gerçekleştirilen müdahale ve yaptırımlara dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk Gazeteciliği Adanın Kültürel Donanımında Önemli Rol Oynamıştır”

Dr. Ertuğrul Aydın ise, Kıbrıs Türk basınının Osmanlı’dan bugüne uzanan tarihi sürecinde dönemler, gazeteler ve basın hayatı hakkında bilgiler aktardı. “Kıbrıs’ta Türk Gazeteciliği ve Basın Hayatı” başlıklı bildirisini sundu.