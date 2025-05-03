DAÜ Arama Kurtarma Kulübü Usargames 2025’te birinci oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ KUT), 24 – 28 Nisan 2025 tarihleri arasında Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) iş birliğinde düzenlenen 7. Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda (USARGames 2025) Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde birinci, genel klasmanda ise üçüncü olarak DAÜ’ye büyük bir gurur yaşattı. Lefkoşa’daki Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilen söz konusu organizasyona 12 Kuzey Kıbrıs’tan, 3 Türkiye'den olmak üzere toplamda 15 üniversitenin arama-kurtarma kulüpleri katılım gösterdi.

Söz konusu etkinlik, üniversite öğrencilerinin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmalarını teşvik etmek, arama-kurtarma alanında farkındalık oluşturmak ve gönüllülük esaslı doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçladı.

DAÜ KUT ekibi, oyunlar kapsamında Ahşap Köprü, Engel Parkuru, Beton Kütle, Havai Hat ve Enkaz olmak üzere beş farklı parkurda yarıştı. Kağan Gür eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren ekipte Burak Uysal (Ekip Lideri), Ömer Faruk Avcı, Yeşim Turhan, Emirhan Tuğal, Arda Kalaycıoğlu, Besim Kaan Uçar, Melisa Ulupınar ve Miran Kava Karakulak yer aldı.

Söz konusu etkinlikte DAÜ KUT Ekip Lideri Burak Uysal, “En Başarılı Ekip Lideri” ödülüne layık görüldü. Oyunların kapanış ve ödül töreni 28 Nisan 2025 tarihinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tesislerinde gerçekleştirilirken, DAÜ KUT takımına ödüllerini Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı takdim etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a ziyaret

USARGames 2025’te elde ettikleri başarının ardından DAÜ Arama Kurtarma Kulübü ekibi, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette, gerçekleştirilen organizasyon ve kazanılan dereceler hakkında bilgi verilirken, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç öğrencileri tebrik ederek gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.