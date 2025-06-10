DAÜ, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle panel düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi ortaklığında, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği (YEKAD) ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel panel düzenleniyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi Kültür Merkezi’nde, 12 Haziran Perşembe günü, 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan panelde, Dünya Çevre Günü 2025 kapsamında belirlenen 2025 yılı teması ‘Plastik Kirliliğine Son’ konusu ele alınacak.

DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panel kapsamında, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, YEKAD Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Inyle Plastic LTD. adına Muhammed Ali Türkkal ve MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Pelin Üretici konuşma gerçekleştirecek.