DAÜ 27. Bahar Festivali Mabel Matiz konseriyle başladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali, dün kortej yürüyüşü ve ardından Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Mabel Matiz’in konseriyle başladı.
A+A-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali, dün kortej yürüyüşü ve ardından Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Mabel Matiz’in konseriyle başladı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yasin Düşüner Stadyumu’nda sahneye çıkan Mabel Matiz, “Kömür”, “Fırtınadayım”, “Antidepresan” “Aşk Yok Olmaktır”, “Ya Bu İşler Ne” gibi eserlerini seslendirdi.
Konserde, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından Mabel Matiz’e teşekkür plaketi takdim edildi.
Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
Etiketler : konser, doğuakdenizüniversitesi, MabelMatiz