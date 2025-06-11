DAÜ 10. Atölye çalışması festivali gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından 10. Atölye Çalışması Festivali gerçekleştirilecek. 12 Haziran 2025 Perşembe günü, 08.00 ile 17.30 saatleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.Söz konusu etkinlik, “Bridging Worlds with Compassion: Mediation, Methodologies and Meaningful Technology in ELT” teması ile gerçekleştirilecek.

Eğitimciler, araştırmacılar ve İngilizce öğretimi alanındaki profesyonelleri bir araya getirecek olan etkinlik kapsamında teknolojinin ve arabuluculuk yaklaşımlarının dil eğitimindeki dönüşen rolü ele alınacak. Katılımcılar düzenlenecek olan atölye çalışmaları ve etkileşimli oturumlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı yakalayacaklar.