DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

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Herkesin bildiği üzere Türkiye birçok bölgesinde bulunan faylar nedeniyle bir deprem ülkesi. Geçmişten günümüze birçok depremin yaşandığı ülkemizde binaların deprem güvencesi altına alınması zorunlu tutulmaktadır. Bu zorunluluk da DASK poliçeleriyle sağlanmaktadır. DASK poliçeleri deprem ve deprem kaynaklı birçok riske karşı binaları güvence altına almakta. Henüz DASK sigortası hizmetleriyle tanışmamış olan kişiler için bilinmesi gereken tüm bilgiler yazımızda.

DASK Nedir?

“Doğal Afet Sigortaları Kurumu” yani DASK, deprem sonucunda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alan bir sigorta hizmetidir. 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nin ardından 2000 yılında Türkiye'de zorunlu deprem sigortası uygulaması olarak başlatılmıştır. DASK, Türkiye genelinde tüm konutların deprem nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanmasını amaçlar. Bu sigorta depremin doğrudan neden olduğu maddi zararların yanında deprem sonucunda oluşabilecek yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi olayların neden olduğu hasarları da kapsar.

DASK Neleri Kapsar?

Konutların doğal afetlere karşı temel güvencesi olarak nitelendirilen DASK poliçeleri birçok durum için kapsamlı teminatlar sunar. DASK sigortalarının genel olarak sunduğu güvenceleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Yangın

Deprem

Toprak Kayması

İnfilak

Tsunami

Daha önce de belirtildiği üzere DASK poliçeleri temelde deprem afeti için sunulan sigorta hizmetleridir. Yukarıda belirtilen yangın, toprak kayması, infilak ve tsunami gibi kapsamlar deprem sonrası ve deprem nedeniyle meydana geldiği takdirde DASK güvencesi altındadır. Yani bu sigorta türünün deprem nedeniyle oluşacak hasarlara karşı binaları koruma altına aldığını söylemek mümkündür.

Neden DASK Sigortası Yaptırılmalı?

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, doğal afet riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle DASK poliçeleri bina güvenliği için büyük önem taşımaktadır. DASK güvencesi ile deprem sonrası yaşanan maddi kayıp için hızlı bir şekilde tazminat alınabilir. Böylece ev sahipleri deprem sonucundaki maddi kayıplarını hızlıca telafi etme imkanı elde ederler. Buna ek olarak tapu kaydı oluşturabilmek ve doğal gaz, elektrik, su abonelikleri başlatabilmek için de DASK poliçesi talep edilmektedir. Diğer bir deyişle evinizin DASK sigortası yoksa kamu kurum ya da kuruluşlarında evinizle ilgili işlem yaptıramazsınız.

DASK Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

DASK fiyatları, hesaplanırken T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasından faydalanılmaktadır. Bu harita ülkemizdeki bölgelerin deprem riski seviyesine göre hazırlanmıştır. Harita baz alınarak yapılan değerlendirmede, poliçeye konu olan taşınmazın hangi bölge sınırları içerisinde yer aldığına odaklanılır.

Harita ile yapılan sınıflandırma yöntemi binanın yapı kalitesi için de geçerlidir. Ülkemizdeki konutlar, yapı kalitelerine göre 3 farklı kategoriye ayrılır. Deprem riski ile yapı kalitesi birlikte göz önünde bulundurularak 15 farklı prim türü ortaya çıkar. Genel olarak yüksek riskli bölgede yer alan bir yapı için hesaplanan DASK primleri, diğer bölgelere göre çok daha üst seviyelerdedir. Deprem riski seviyesi azaldıkça ve yapı kalitesi yükseldikçe prim tutarlarında da düşüşler meydana gelir. Bu hesaplama her yıl güncel rakamlarla gerçekleştirilmektedir. Çünkü sigorta primleri her yıl birim metrekare maliyetlerine paralel olarak artış göstermektedir.

Kiracılar DASK Yaptırabilir mi?

Zorunlu DASK sigortası kiracılar tarafından yaptırılabilen bir poliçe değildir. Bu süreçte kiracı poliçeyi ev sahibinden talep etmelidir. Zira tazminat ödenmesi gereken tüm durumlarda ödeme “sigorta ettiren” sıfatıyla ev sahibine yapılır.