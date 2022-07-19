Darp ettikleri şahsın burnunu kırdılar: 3’ü tutuklu, biri tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar, Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlılar E.Ü., A.Ü., E.B. ve M.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı, zanlıların 15 Temmuz 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da evinin önünde oturmakta olan B.Y ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip söz konusu şahsı ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis, zanlıların aynı şahsı vahim zarara uğrattıktan sonra giymekte olduğu tişörtün yaka kısmını yırtarak hasara uğrattıklarını söyledi.

Polis zanlıların 18 Temmuz tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve benzer suçlardan sabıkası, askıda davası bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların sabıklarına göre teminata bağlanırken bir ayrım yapılması gerektiği bu bağlamda zanlılar E.Ü, A.Ü. ve E.B.’nin davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Kıdemli Yargıç Ozankaya, zanlı M.B.’nin ise sabıkası olmadığından yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.