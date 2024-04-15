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Darp edilen Ozanköy sporcusunun dişi kırıldı

Darp edilen Ozanköy sporcusunun dişi kırıldı

AKSA 1. Lig'de dün oynanan Yalova-Ozanköy maçında Ozanköy'ün futbolcusu darp edildi. 

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AKSA 1. Lig'de dün oynanan Yalova-Ozanköy maçında Ozanköy'ün futbolcusu darp edildi. 

Polis Basın Bülteni'nden verilen bilgiye göre, AKSA 1. Lig'de dün Tahsin Mertekçi Stadı'nda oynanan Yalova-Ozanköy karşılaşmasının ilk yarısının sonunda maç esnasında yaşanan gerginlik nedeniyle İ.H.(E-31), Ozanköy'ün futbolcusu K.Ç.(E-25) darp ederek, bir dişinin kırılmasına sebep oldu.

İ.H. olay sonrasında tutuklandı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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