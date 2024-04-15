Darp edilen Ozanköy sporcusunun dişi kırıldı
AKSA 1. Lig'de dün oynanan Yalova-Ozanköy maçında Ozanköy'ün futbolcusu darp edildi.
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AKSA 1. Lig'de dün oynanan Yalova-Ozanköy maçında Ozanköy'ün futbolcusu darp edildi.
Polis Basın Bülteni'nden verilen bilgiye göre, AKSA 1. Lig'de dün Tahsin Mertekçi Stadı'nda oynanan Yalova-Ozanköy karşılaşmasının ilk yarısının sonunda maç esnasında yaşanan gerginlik nedeniyle İ.H.(E-31), Ozanköy'ün futbolcusu K.Ç.(E-25) darp ederek, bir dişinin kırılmasına sebep oldu.
İ.H. olay sonrasında tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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