Darbenin fotoğrafı

UBP – YDP – DP Hükümeti, Meclis hukukçularının “geçersizdir” dediği 3 oyu geçerli sayarak önce UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’i Resmi Gazete’de karar yayımlayarak Meclis Başkanı ilan etti, ardından da hukuka aykırı şekilde devir – teslim töreni gerçekleştirdi.

Meclis Basın Bürosu, devir – teslim törenini, Öztürkler ve Töre’nin “çiçekli” bir fotoğrafı ile duyurdu. Söz konusu törene basının katılım göstermesi yasaklandı. Öte yandan devir – teslim sırasında açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşananları “darbe” olarak niteledi, hem Resmi Gazete’deki ilanın hem de devir – teslim töreninin hukuka aykırı olduğunu anlattı.

Hükümet, 3 geçersiz oyu ‘geçerli’ saymış, ayrıca CTP’nin seçim günü gerçekleştirdiği resmi itirazı dikkate almayarak Öztürkler’i “26 kabul” oy ile Meclis Başkanı ilan etmiş ve kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlamıştı. Cuma günü gerçekleşen seçimde 4 tur salt çoğunluğu elde edemeyen Öztürkler, 5’inci turda 23 kabul, 23 ret ve 3 geçersiz oy almıştı.

Geçersiz oylar, CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından fotoğraflanarak kamuoyunun gündemine getirilmişti. 3 oyda, fazladan mühür vurulduğu ve kutunun dışına çıkıldığı gözlemlenmişti.