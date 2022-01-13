Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in hükümete gelmesi halinde var olan vergi dilimlerini aşağıya çekeceğini kaydetti.

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çakıcı, “Dar gelirli küçük esnaf vergiden muaf olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ağır vergi baskısından kurtarılacak” dedi.