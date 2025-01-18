Dansın Ritmi, zarafetle buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da düzenlenen “Dans Şöleni”, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, farklı yaş gruplarından dansçılar, sahneye taşıdıkları performanslarla izleyicilerden tam not aldı. Etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Dans Okulu öğrencilerinin yanı sıra, Kıbrıs’ın kuzeyinde önde gelen dans toplulukları “Variant Dance Ensemble”, “Studio 21” ve “Spring Fairy Dans Academy” sahne aldı.

Sanatın birleştirici gücünü yansıtan etkinlik, genç ve çocuklara sahne deneyimi kazandırmanın yanı sıra, izleyicilere de dansın evrensel dilini deneyimleme fırsatı sundu. Şölende sergilenen enerjik ve estetik koreografiler, dansın zarafetini ve bireylerin yaratıcılıklarını gözler önüne serdi. Latin danslarından Hip-Hop’a, Modern Dans’tan Vals’a kadar uzanan geniş yelpazedeki performanslar sahneye taşıdı. Şölenin sonunda, katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Birbirinden farklı dans stilleri sahnedeydi

Küçük yaştaki dansçıların enerjik ve sevimli gösterileri izleyicileri gülümsetirken, yetişkin dansçıların sergilediği etkileyici koreografiler ise ayakta alkışlandı. Özellikle Cha cha cha, Samba, Rumba ve Salsa gibi Latin danslarının renkli ritimleri izleyicileri büyülerken, Zeybek ve Vals gibi modern dansların estetik zarafeti büyük beğeni topladı. Programda sadece dansın estetiği değil, toplumsal mesajlar da sahneye taşındı. “Benim Adım Öğretmen” temalı işaret dili farkındalık gösterisi duygusal anlar yaşatırken, dansın birleştirici ve farkındalık yaratıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca; ortaokul grubunun Bachata ve Salsa dansları, üniversite grubunun partnerli Bachata ve Salsa performansları, Fatma Betmezoğlu’nun solo dansları etkinliğin dikkat çeken anlardan oldu. Spring Fairy Dance Academy’den solo gösterisi ve Studio 21’in hip-hop performansları dinamik atmosferi daha da renklendirdi. Art Street ekibinin Zeybek ve Kafkas dansları ise geleneksel motifleri sahneye taşıyarak izleyicilerden tam not aldı. Etkinlikte sahne alan gruplar, dansın farklı stillerini başarıyla temsil ederek izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.