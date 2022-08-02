Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), Haziran ayında devlete 120 milyon TL vergi ödediğini açıkladı, “Daha kaliteli yaşam her vatandaşın hakkı” diyerek hükümete seslendi.

Dernek, gazetelere ilan vererek, “Vergilerini peşin ödeyen vatandaşlar olarak sadece temel hizmetleri değil devletimizden daha kaliteli bir yaşam için gerekli koşulları oluşturmasını talep etme hakkımız doğmuştur” dedi.

İlanda, şu ifadelere yer verildi: Değerli Tüketiciler Sevgili Vatandaşlar, geçtiğimiz ay yayınladığımız verilerimizde Mayıs ayı içerisinde devlete sizin adına yaptığımız peşin ödemenin 100 milyon TL olduğunu açıklamış ve sizlerin de devletten yol, su, eğitim, kanalizasyon, sağlık ve eğitim hizmetlerini peşinen isteme hakkınızın doğduğunu açıklamıştık.

Bu ay sizlere yine sizin adınıza peşinen ödediğimiz Haziran ayı vergilerinizin miktarını açıklıyoruz: 120 milyon TL.

Vergilerini peşin ödeyen vatandaşlar olarak sadece temel hizmetleri değil devletimizden daha kaliteli bir yaşam için gerekli koşulları oluşturmasını talep etme hakkımız doğmuştur. Daha kaliteli yaşam her vatandaşın hakkıdır, bunu talep etmek vatandaşlar olarak hakkımızdır.