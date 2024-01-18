“Daha imzalar bile kurumadan yapılan fiyat artışlarına hükümet seyirci kalıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, maaş artışlarıyla birlikte zamların devam ettiğini bunun da yüksek enflasyona neden olduğunu açıkladı.

Vatandaşın alım gücünün iyice düştüğüne vurgu yapan Baybora hükümete çağrı yaptı.

Hükümetin yaşananlara seyirci kaldığını belirten Mustafa Baybora, “Hükûmetin acil olarak yüksek enflasyon karşısında politikalar üretmesi ve özelde marketleri genelde tüm piyasayı denetleyerek caydırıcı cezalar uygulaması gerekmektedir” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Ülkemizde her geçen gün artan ekonomik krize bağlı olarak, toplumun büyük bir bölümü zamlar ve enflasyon karşısında fakirleşirken alım gücü azalmaktadır.

Son belirlenen hayat pahalılığı artışı ve yeni asgari ücret mutabakatının imzaları kurumadan piyasadaki işletmeler mal hizmet fiyatlarını denetimsizlik ve caydırıcı cezaların eksikliğinden dolayı insafsızca artırmaya başlamıştır.

Ülkemiz Ücret fiyat sarmalına girmiştir.

Çalışanlara hayat pahalılığı karşısında yapılan maaş düzenlemesi ve asgari ücretin artması karşısında, piyasada buna bağlı olarak mal ve hizmetlerdeki fiyatların beraberinde artmasını getiriyor.

Ücret fiyat sarmalının yarattığı kısır döngü karşısında UBP /DP/YDP Hükümeti seyirci olarak duruyor.

Yüksek enflasyonun yarattığı gelir adaletsizliği her geçen gün artarken piyasadaki fırsatçılar denetimsizlikten dolayı, vatandaşın fahiş fiyatlarla alım gücünü daha fazla azaltıyor.

Hükûmetin acil olarak yüksek enflasyon karşısında politikalar üretmesi ve özelde marketleri genelde tüm piyasayı denetleyerek caydırıcı cezalar uygulaması gerekmektedir.”