‘Daha fazla test şart’

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde şu ana kadar hızlı ve PCR olmak üzere toplam 407 bin 115 test yapıldı. YENİDÜZEN’e konuşan uzmanları, özellikle yerel bulaşın arttığı bugünlerde PCR testlerinin önemine vurgu yaparak, test sayısının yetersiz olduğunu ve rastgele (random) testlerin çok daha fazla olması gerektiğini dile getirdi.

Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı direktörü Metin Erduran:

“PCR testleri salgının durumunu görmek için önemlidir”

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Metin Erduran, PCR testinin salgını belirlemek adına altın bir standart olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde testlerin daha da yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Erduran şöyle konuştu:

“PCR testleri COVID-19 salgınını belirleme açısından altın bir standarttır. O yüzden PCR testleri salgının durumunu görmek için önemlidir. Bugün baktığımızda yerel bulaş artmış durumda. Bu bakımdan bu gibi testleri daha yaygın hale getirmemiz gerekiyor. Daha yaygın yapacağız diye de ‘hızlı’ dediğimiz Antijen testlerini de yeniden gündeme getirmeyelim. Çünkü onlar pek fazla güvenilir değil. Ülkemizin de aslında durumu belli. Biraz daha zorlayarak PCR testlerini daha yaygın bir hale getirmemiz, salgını önleyebilmek için iyi olur.”

Biyokimya Uzmanı Oyper Cam:

“Testin insanlara ulaşması lazım”

Biyokimya Uzmanı Oyper Cam, ülkemizde yeteri kadar random test yapılmadığı görüşünde. YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran Cam, PCR testlerinin yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunun vurgusunu yaptı.

Cam şunları söyledi:

“PCR testi, coronavirüs salgınını belirlemek için altın bir standarttır. Bu noktada yapılması çok önemlidir. Ülkemizde yeteri kadar test yapılmıyor. Random testler daha da yaygınlaşmalı. İnsanların teste değil, testin insanlara ulaşması lazım.”

Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers:

“Salgının yaygın görüldüğü bölgelerde yüksek sayıda rastgele testlerin yapılması büyük önem taşıyor”

Moleküler Genetik Uzmanı, milletvekili Jale Refik Rogers, özellikle salgının yaygın görüldüğü bölgelerde rastgele testlerin daha fazla yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Rogers şöyle konuştu:

“Covid-19 salgınının sağlık kapasitemizi zorladığı ve bazı bölgelerde yaygın yerel bulaşın gözlemlendiği bu günlerde PCR testleri büyük önem taşıyor. Coronavirüsün teşhisinde en güvenilir sonucu verebilen testler gerçek zamanlı PCR testleridir. Salgının kontrol altına alınmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi Covid-19 pozitif kişilerin hızla tespit edilmesi ve izole edilmesidir. Pozitif vakaların hızlı tespiti, salgının yayılmasını yavaşlatacak önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, özellikle bu dönemde, salgının yaygın görüldüğü bölgelerde yüksek sayıda rastgele testlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu testler asemptomatik Covid-19 vakalarının tespiti açısından da veri sağlayabilecektir. Yerel bulaşı ölçme açısından, vaka sayıları azalsa da, rastgele testlerin devamlılığı da gereklidir. Salgının seyrine göre rastgele test sayıları artırılabilir veya azaltılabilir.”

Vatandaş ne dedi?

“Millet teste gelemiyorsa, test millete gitsin”

Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan PCR Test Merkezi’ne test yapmak için giden bazı vatandaşlar

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktararak, test yaptırmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti, bu konuda hem insanların bilinçlendirilmesi, hem de rastgele testlerin çoğalmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Mehmet Afrin: “Erişim konusunda daha aktif olmalıyız”

“Bence yapılan testler yeterlidir. Süreklilik konusunda devletimiz iyi gidiyor ama erişim konusunda daha aktif olmalı. Böyle bir dönemde daha fazla test yapılmalı. Özellikle elzem meslek grubunda çalışan insanlar düzenli olarak PCR testi yaptırmalı. İnsanlar bu konuda biraz daha bilinçlendirilmeli. Test yapmaktan korkan insanlar var. Bir şekilde onlara da yapılmalı. Ben, mesleğim gereği 15 günde bir test yapıyorum.”

Saffet Özarslan: “Böyle bir dönemde özellikle rastgele testler yapılması gerekiyor”

“Böyle bir dönemde özellikle rastgele testler yapılması gerekiyor. Ama hepimiz de biliyoruz ki, bu işler biraz da ekonomiye bakar. Eğer ekonominiz iyiyse daha fazla kit alırsınız, böylelikle de daha fazla test yaparsınız. Ben, önlem almak ve hem kendimi, hem de sevdiklerimi koruyabilmem için düzenli olarak gelip test yapıyorum. Bence bu konuda herkes aynı hassasiyeti göstermeli.”

Yusuf Yalaza: “Herkes test yapması lazım”

“Ben restorancıyım, 14 günde bir düzenli olarak gelip test yapıyorum. Bence testler az yapılıyor. Özellikle şu anda kapalı olduğumuz dönemde bence daha çok test yapılmalıdır. Testler, önümüzü görebilmek adına çok önemlidir. Ben sürekli yapıyorum ama hiç yapmayan insanlar var. Kimisi korkusundan, kimisi de ücretli olduğunu düşünerek test yapmıyor. Bence bu konuda bilgilendirilmeler yapılmalı ve herkes test yapmalı.”

Celal Akansel: “Halkın arasına karışıp ansızın testler de yapılmalı”

“Ben PCR testlerinin yeterli sayıda yapıldığını düşünmüyorum. Halkın içerisine karışıp da ansızın test yapıldığını görmedim. Evet, merkezlerde de devam etmeli ama aynı zamanda halk içerisinde de yapılmalı. Çünkü PCR testi yaptırmak bu noktada çok önemli.”

Selçuk Altun: “Millet teste gelemiyorsa, test millete gitsin”

“Ben işim gereği, hem de sağlığımı görebilmem açısından ben her hafta hemen hemen düzenli olarak PCR testi yaptırıyorum. 2-3 hafta önce oradaki çalışanlara ansızın gelip de test yaptılar. Ancak, bunun sürekli olması gerekiyor. En azından belli saatlerde marketlerin girişlerinde belli kişiler olup, test yapmalı. Millet teste gelemiyorsa, test millete gitsin. Bu noktada PCR testi yaptırmak çok önemli, insanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz.”

Hasan Kutay: “Yeteri kadar test yapılıyor”

“Yeteri kadar test yapılıyor. Herkese yapılması mümkün olamaz, belirli aralıklarla test yapıldığını biliyorum. Bizim ülkemiz için 20 bin test yapılamayacağına göre, üç veya dört bin test yeterli olur. PCR testi çok önemli en azından temaslı olursak veya bizde varsa kendimizi koruma altına alırız. Başkasına bulaştırmayız.”