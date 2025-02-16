‘Daha eşit ve özgürlükçü bir dünya mümkün"

Sonay DEMİRPENÇE

Dr. Bekir Varoğlu - Akademisyen

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Realist

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Siyasal İletişim Danışmanı

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yeni kurulan Uluslararası ilişkiler ve diplomasi merkezinden gerçekleştirdiğimiz seminer ve workshoplar aynı zamanda üzerinde çalıştığım yayınlarıö

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Yok, bu güne kadar yaşadığım her şey beni ben yapan özelliklerimi oluşturmuştur. Hepsinden bir ders çıkarıp kendi doğrularımı oluşturmuşumdur.

En büyük sevincim… Öğrencilerimin kariyer gelişimleri. Onların 0’dan başlayıp nasıl üst seviyelere çıktıklarını görmek beni mutlu ediyor.

Hayatımın dönüm noktası… Doktor Simon Mabon’ın çalışma grubuna katılmam. Orada siyasi görüşleri ve yaşam biçimleri benden farklı olan insanlarla bir arada oldum. Onların hassasiyetlerini ve zihin dünyalarını daha yakından tanıma fırsatı buldum bu da benim siyasi görüşümü şekillendirdi.

Beni en çok etkileyen yazar… Hannah Arendt

Başucumdaki kitap… George Orwell - 1984

En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen her şey

En son izlediğim film… Parazit

Kendim için son aldığım şey… Uçak bileti

Dolabımdaki en gereksiz şey… Liseden kalma masaüstü bilgisayarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri olan hediyeler. İçinde duygu ve anlam barındıran her şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla mükemmeliyetçi olmak, bazen hızlı karar almamı ve reaksiyon vermemi zorlaştırır

Kendimde beğendiğim özellik… İnsanları olduğu gibi kabul etmem

Olmasa da olur… Sosyal medya

Olmazsa olmaz… Ailem ve sevdiklerim

En iyi yaptığım yemek… Nandos soslu tavuk

Hayalimdeki dünya… Herkesin eşit haklara sahip olduğu, adaletin her seviyede sağlandığı, savaşların ve çatışmaların olmadığı bir dünya. İnsanın kimliğine, inancına, kökenine bakmaksızın özgürce yaşayabileceği bir dünya.

Aşk benim için… Tutku, heyecan, iki ruhun tek bir bedende buluşması. O bir kez olur, çok fazla şanslıysan iki.

Onunla çok tanışmayı isterdim… John Rawls

Görmek istediğim yer… Japonya’da Fuji Dağı

Mutlaka yapmak istediğim… Film senaryosu yazmak isterim.

Son olarak söylemek istediklerim… Daha eşit ve özgürlükçü bir dünya mümkün. Bilgiye, eleştiriye, diyaloğa açık olmamız bizi dönüştürür. Ve birey kendini dönüştürürse, toplumu da dönüştürür.