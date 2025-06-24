Dağyolu'nda yine kaza: 2 yaralı

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Poli Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Habib Demir’in yönetimindeki EN 474 plakalı salon araç, Arapköy istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, o esnada Değirmenlik yönüne doğru seyreden Kham Javaid’in kullandığı SN 362 plakalı kamyonun önünü tıkayarak çarpıştı.

Kaza sonucu EN 474 plakalı araç sürücüsü Habib Demir ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Kadirhan Deveci yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAF: GÜNDEM KIBRIS