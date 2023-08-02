Dağyolu’nda feci kaza: Tır ve araç çarpıştı
Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolunda tır ve salon araç çarpıştı, yol trafiğe kapatıldı.
Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda tır ile salon araç çarpıştı.
Kazada Hasibe Bekiz ve Nahide Garip yaralandı, tır şoförü Fikret Kabak tutuklandı. Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre kaza; bugün saat 12.40’da yaşandı.
Değirmenlik - Girne Anayolunun 6-7 kilometreleri arasında, Fikret Kabak, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne’den Değirmenlik’ doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti.
O esnada karşı istikametten gelip Girne’ye doğru seyreden Hasibe Bekiz yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp, sürükledi.
Kaza sonucu yaralanan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Bekiz ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır araç sürücüsü Fikret Kabak tutuklandı.