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Dağyolu'nda sis, görüş mesafesi azaldı

Dağyolu'nda sis, görüş mesafesi azaldı

Polis, Dağyolu'nun zirve kısmında sis olduğunu ve görüş mesafesinin azaldığını açıkladı, sürücüleri dikkatli seyretmesi konusunda uyardı.

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Polis, Dağyolu'nun zirve kısmında sis olduğunu ve görüş mesafesinin azaldığını açıkladı, sürücüleri dikkatli seyretmesi konusunda uyardı.

Açıklamada; “Girne - Değirmenlik (Dağyolu)Anayolunun zirve kısmında, oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.” denildi.

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