Dağyolu yol yeniden ulaşıma açıldı

Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinde Bufavento kavşağı yakınlarında yola dökülen kaygan madde nedeniyle trafiğe kapatılan güzergah yeniden açıldı. Polis, yola dökülen kaygan madde ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıklayarak, yolun yeniden çift yönlü trafiğe açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; “Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinde, Bufavento kavşağı yakınlarında yola dökülen kaygan madde ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, yol yeniden çift yönlü olarak trafik akışına açılmıştır. Kazasız ve Güvenli sürüşler dileriz.” denildi.