Senenin ilk karı yağdı

Hava sıcaklığı düştü, soğuk havanın etkisiyle, senenin ilk karı yüksek kesimlere yağdı.

Dün akşam yüksek kesimlerde kar yağışı meydana geldi.

Özellikle Beşparmak dağları, Alevkayası ve Görneç beyaza büründü.

Bazı yollar buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Polis, Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arasının trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polis açıklaması şu şekilde: Ziyamet - Kaplıca Anayolu 13 - 14 km'leri arasında kuzey sahil yolunda Yudi Dağı Büyükkonuk Karavan Alan Mevkiinde yoğun dolu yağışı nedeniyle yolda buzlanma meydana geldiğinden dolayı yolun Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arası trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Büyükkonuk- Balalan yolu uzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Hava sıcaklığı 4 derece düşüş bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi, bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Bugün ayrıca ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var.

Hava sıcaklıklarında da 4 derece düşüş bekleniyor.

Perşembe günü ise hava çok bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri sabah saatlerinde don olayı bekleniyor. Pazartesi günü ise hava az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Fotoğraflar: Nazlı Öztürel-Nevzat Akçagil