Dağlı, Türkiye'ye giriş engeli için araştırma talep etti

Barış aktivisti, eski Milletvekili Dr. Okan Dağlı, Türkiye'ye girişine izin verilmeyişinin gerekçelerinin araştırılması talebiyle dilekçe hazırladı, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye sundu.

Dağlı, diplomatik pasaportu ile Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yaptığı esnada G-82 (Genel Güvenlik Aleyhine Faaliyetler) tahdit kaydı/giriş yasağı resmi evrakı kendisine tebliğ edilmek suretiyle T.C yetkili makamları tarafından girişine izin verilmeyişinin Meclis tarafından araştırılmasını istedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nin sadece görevde olan değil eskiden görev ifa etmiş milletvekillerine de sahip çıkmasının gerekliliğine değindi.

Özdenefe, Dağlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş engelinin Cumhuriyet Meclisi tarafından araştırılıp gerekçelerinin açığa kavuşturulması hususunda gereğinin yapılması amacıyla dilekçeyi ivedilikle Divan gündemine taşıyacağını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

‘Türkiye’ye giriş yasağı neden? Başka kişilere engel var mı? Hükümet ne yaptı?’

Dağlı: “Diplomatik Pasaport ile gittim, alınmadım”