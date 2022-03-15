‘Türkiye’ye giriş yasağı neden? Başka kişilere engel var mı? Hükümet ne yaptı?’

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Başbakan veya ilgili Bakan’ın yanıtlaması talebi ile Cumhuriyet Meclisi’ne ‘yazılı soru’ iletti, Türkiye’ye giriş yasağı konulan isimlere yönelik ‘gerekçeyi’ ve başka kişilere de giriş engeli olup olmadığını sordu.

Asım Akansoy, 25 Şubat’ta ‘ülke aleyhine faaliyet’ gerekçesi ile Türkiye’ye alınmayan eski TCP Milletvekili Okan Dağlı’nın yanı sıra, eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı- yazar Ahmet Cavit An ve Basın-sen Başkanı Ali Kişmir’in hangi gerekçe ile Türkiye’ye alınmadığını ve Türkiye aleyhine faaliyetlerinin ne olduğunu da sordu.

Akansoy’un Başbakan veya ilgili Bakan’ın yanıtlamasını talep ettiği sorularının arasında bu konuda başka kişilere de giriş engeli olup olmadığı, Okan Dağlı’ya verilen belgede belirtildiği gibi, Büyükelçilik’ten vize alınmasına yönelik bir karar olup olmadığı da var.

CTP Milletvekili Asım Akansoy tüm bu soruların yanı sıra, ‘KKTC Yurttaşları’nın seyahat özgürlüğünün sağlanması için Hükümet’in ne tür bir girişimde bulunduğu sorusuna da yazılı sorusunda yer verdi.