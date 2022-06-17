Dağlı Sigorta’dan Metaverse hamlesi

Metaverse ve İnsan Deneyimi isimli etkinlik,16 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını Dağlı Sigorta CEO’su Ersan Dağlı, Bankalar Birliği Başkanı ve İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir yaptı.

Dağlı Sigorta’nınyarım asrı geçentecrübesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sigorta sektörüne özellikle dijital anlamda birçok ilki kazandırdığını ifade eden Ersan Dağlı, dijital trendleri çok yakından takip ettiklerini vurguladı. Müşterilerineinovatif ürün alternatifleriyle güvence sağlarken onların hayatını kolaylaştıracak her türlü dijital uygulamaya yatırım yapmaya, geleceği bugünden kurgulamaya gayret ettiklerini belirten Dağlı, sözlerine şöyle devam etti: “COVID-19 pandemisi sırasında teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi gözle görünür şekilde arttı. Bu süreç, metaverse gibi yeni teknolojilerin gelişmesininönünü açtı. Teknolojinin hayatımıza kattığıimkânlargündelik hayatımızı etkilerken sanayiden iş dünyasına, ekonomiden kültüre kadar pek çok farklı başlığı da ilgilendiriyor. Metaverse; bireyler ve kurumlarla birebir ilişki içinde bulunan, kaybolan değerlerin yerine yenisini koymakta öncü olan sigorta sektörüne de yansıyor.”

“Ürünlerimizi Metaverse evrenine uyumlu hale getireceğiz”

Metaverse’ün sigorta sektörünün temelini oluşturan risk algısını değiştireceğini söyleyen Ersan Dağlı,““Metaverse’ü dijital dönüşüm süreçlerindeki öncü ve lider konumunuzu güçlendirecek yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Satış ve pazarlamadan risk yönetimine kadar birçok alanda kullanıcı deneyimi oluşturacak bu yeni teknolojinin, şirketimize ciddi katkılar sunacağını öngörerek inovatif iş süreçlerimizi ve ürünlerimizi metaverse evrenine uyumlu hale getireceğiz.” dedi.

Bu yeni teknolojinin satış, pazarlama, operasyon, risk değerlendirme ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda müşteri deneyimini artırma konusunda sigorta sektörüne destek sağlayacağını öngördüklerini belirten Ersan Dağlı, dijital sigortacılığın öncüsü Dağlı Sigorta olarak yeni evrene yatırım yapmaya, teknolojinin hayatı kolaylaştıran adımlarının takipçisi olmaya ve yeni risk kavramlarına yönelik ürün ve hizmet geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

“Her inovasyon, lider konumumuzu daha ileri taşıyor”

Dağlı Sigorta’nın hem ürünlerini hem de hizmetlerini yeni teknolojiler doğrultusunda geliştirmeye, siber dünyada da sigortalıların yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Dağlı, “Her inovasyonrüzgarı bizim yelkenlerimizi dolduran ve öncü lider konumumuzu daha da ileriye taşımamızı sağlayan bir avantaj yaratıyor.” şeklinde konuştu.

“Metaverse’e yatırım yapan sigorta şirketi sayısı artacak”

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat’ın Metaverse ve İnsan isimli semineriyle devam etti. Seminerin ardından gerçekleştirilen Teknoloji, Metaverse ve İş Dünyası isimli panel; Dağlı Sigorta CEO’su Ersan Dağlı, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Kıbrıs İktisat Bankası Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu ‘nun sunumu ile devam etti .

Ersan Dağlı, sektör uygulamaları, yatırım olanakları ve metaverse konusunda Yrd. Doç Dr. Raziye Nevzat’ın yönelttiği soruları yanıtlandı. Şirketlerin hem ürünlerini hem de iş yapışbiçimlerini dijital dünyaya uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirten Dağlı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Metaverse dünyasındaki insan kaynaklı ve dijital riskler, sigortaya ihtiyaç duyacak. Bunedenle sektörümüz ürün geliştirme noktasında da çalışmalara başlamalı. İlerleyen yıllarda metaverse evrenine yatırım yaparak faaliyetlerini yürüten sigorta şirketlerive aracıların sayısında artış olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar Dağlı Sigorta olarak ortaya koyduğumuz her inovatif ürün ve hizmetsigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştırdı.Metaverse evreninde ihtiyaç duyulacak tüm sigorta işlemleri için sektörümüzün en önemli dağıtım kanalları olan acenteler de hazır olmalı ve bu gelişmeleri yakından takip etmeli diye düşünüyorum.”