Dağlı Sigorta 100 milyon TL sermaye hedefinde

2024 yılında ödenmiş sermayesini 25 milyon TL’den 45 milyon TL’ye yükselten Dağlı Sigorta 2023 yılını yüzde 115 büyüyerek 110 milyon TL üretim ile kapattı.

Güçlü sermaye yapısı ve acente ağı ile sigortalılarının yanında olan Dağlı Sigorta; dijital sigortacılıkta da öncülük etmeye devam edecek.

2023 yılı verilerine göre 9 milyon 892 bin 499 TL vergi ödeyen şirket, 2024 yılında sigorta sektörünün dijital öncüsü ve yön belirleyicisi olarak konumunu sürdürecek.