Dağ yolunda kaza: 1 ölü

Girne -Değirmenlik Anayolunun gölet mevkii yakınlarında, bir kamyon araç ile kamyonet aracın çarpışması sonucu, kamyonet araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Lefkoşa‘da yaşayan Choudhary Munır HUSSAIN (E-59), yönetimindeki VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Girne istikametine doğru seyretmekte olan Noyon ALİ (E-34) yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu VS 873 plakalı araç sürücüsü Choudhary Munır HUSSAIN olay yerinde yaşamını yitirdi.