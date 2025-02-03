Cyprus Constructions, Katar'da satış ofisi açtı
Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Cyprus Constructions, Katar’ın Doha kentinde yeni bir satış ofisi açtığını duyurdu.
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Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Cyprus Constructions, Katar’ın Doha kentinde yeni bir satış ofisi açtığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, "Gayrimenkul konusundaki uzmanlığımızı Körfez bölgesine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Artık Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Kuzey Kıbrıs'taki özel fırsatları kolaylıkla keşfedebilir." ifadelerine yer verildi.
Yeni satış ofisinin, bölgedeki yatırımcılara doğrudan hizmet sunarak Kıbrıs’ın kuzeyindeki konut projelerini tanıtmayı hedeflediği belirtildi.
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Etiketler : Katar, cyprus construction