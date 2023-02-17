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Cypfruvex’ten limon üreticilerine duyuru

Cypfruvex’ten limon üreticilerine duyuru

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) limon üreticilerine duyuru yaptı

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Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) limon üreticilerine duyuru yaptı

2022-2023 narenciye sezonunda limon ürününü serbest piyasada paketleme kalitesinde değerlendirememiş üreticilere yapılan duyuruda, üreticilerin ellerindeki limon ürününü bir an önce  Cypfruvex’e kaydettirerek sözleşmelerini imzalamaları gerektiği bildirildi

Sözleşmenin imzalanması sonrası limon hasadına başlanacağı, tüm limon ürünlerinin sıkmada değerlendirilerek, dalında fiyat verileceği ifade edildi

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