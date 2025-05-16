Cypfruvex’te yeni genel müdür Mustafa Üstünel
Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Genel Müdürlüğü görevine Mustafa Üstünel atandı.
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Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Genel Müdürlüğü görevine Mustafa Üstünel atandı.
Bakanlar Kurulu’nun Üstünel’in atanmasıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Kıbrıs Meyve Sebze "Cypfruvex" işletmecilik Ltd . Yönetim Kurulunun önergeye ekli kararına atfen hizmetlerin aksatılmadan devamlılığının sağlanması amacıyla Kıbrıs Meyve Sebze "Cypfruvex" İşletmecilik Ltd.'e Mustafa Üstünel'in Genel Müdür olarak atanmasını onayladı.” denildi.
Kurumun bir önceki Genel Müdürü Cemal Redif 10 Ocak’’ta görevinden alınmıştı.
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