Cypfruvex, Valensiya için müracaat kabulüne yarın başlıyor

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) Valensiya ürünü için yarından itibaren müracaat kabul edeceğini duyurdu.

Cypfruvex’ten yapılan duyuruda, Valensiya Portakal ürününü şirkete vermek isteyen üreticilerden, yarından itibaren müracaat kabul edileceği, müracaatların şahsen ve kimlik kartıyla yapılabileceği belirtildi.