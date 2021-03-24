Cypfruvex ürün bedellerini ödedi

Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2020 - 2021 narenciye sezonunda üreticilerden satın aldığı greyfurt, kırmızı greyfurt, limon ve Yafa portakal ürün bedellerinin tamamının bugün itibariyle ödendiğini bildirdi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ’ın yaptığı açıklamaya göre, ödeme, ilgili üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı. Hesabı olmayan üreticiler ise Cypfruvex’e müracaat ederek paralarını alabilecek.